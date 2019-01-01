деревня Дубровка, деревня Дубровка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Дубровка

Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества д. Дубровка Паньковской вол. Новосильского у. Степана Петрова и Дмитрия Семенова Мамоновых на постановление Новосильс Показать все
Тетрадь вычислений по делу об отграничении надельной земли крестьянских обществ с-ца Любовши и д. Дубровка Паньковской вол. Новосильского у. от смежных владений. 1915 г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3217Трасная, х. вл.при пруде.38301285103

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Новосильский уезд
Сц. Любовша и Трастной хутор2Ник. Вас. Артемьев1635225

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новодеревеньковский район
62920Дубровкадеревня53°01'с.ш.37°36'в.д.N-37-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новодеревеньковский муниципальный район, Судбищенское сельское поселение
54639422161д Дубровкадеревня
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