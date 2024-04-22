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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2861Изварино (Васильевское), с. вл.при рч. Ликове.3018134452Церковь православная 1. Ярмарка (Ильинская).
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1072. Изварино (Васильевское), село бывшее владельческое, при речке Ликове, дворов 16, жителей 76, 2 церкви православных
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Изварино338Московско-Киево-Воронежская железная дорога, станция Внуково. 234Земское училище.
Имения при селе Изварине: В. А. Абрикосова, А. А. Аренс 338Московско-Киево-Воронежская железная дорога, станция Внуково. 2—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
21980Изваринодеревня55°37'с.ш.37°15'в.д.N-37-015