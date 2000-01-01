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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Могилевский уезд
Им. Черноручское18Иоз. Маковецкая2212475
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
34. Черноручье (Новоселье), село бывшее владельческое, дворов 27, жителей 178, волостное правление, 2 церкви православные, школа, больница, водяная мельница. В 1 версте — Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Черноручье11186625898036173689730695
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Черноручье (Новоселье тож) в нем Черноручское вол. правлениепроселкеруч. без им. Черноруч. с. об. 37123123Черноручск. пр. 35—
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Черноручье131