агрогородок Черноручье, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Черноручье

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Могилевский уезд
Им. Черноручское18Иоз. Маковецкая2212475

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Черноручская волость
34. Черноручье (Новоселье), село бывшее владельческое, дворов 27, жителей 178, волостное правление, 2 церкви православные, школа, больница, водяная мельница. В 1 версте — Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Черноручская волость
село Черноручье11186625898036173689730695

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Черноручская волость
1Село Черноручье (Новоселье тож) в нем Черноручское вол. правлениепроселкеруч. без им. Черноруч. с. об. 37123123Черноручск. пр. 35

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Старошкловский сельсовет
аг. Черноручье131

Мы используем куки для улучшения работы сайта.