село Калиновка, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Калиновка

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1151Кобыльское (Погост Никола-Кобыльский, Кобыльск), с. каз.при р. Воже.161640129137Церковь православная 1.

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Макеевская волость
Кобыльское с., Кобыльский погост. тожъ1940при р. Воже6021321442742187МакеевоЦерк. кам., цер.-пр. школа, кам. смеш., каз. вин. лав. баз. ежен. ярм. 15 сент. 1 день, богад. кам. дух. вед., церк. постр. в 1814 г
Усадьба церков. причта с Кобыльскаго194113122542187Макеево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
328925Калиновкасело54°36'с.ш.39°05'в.д.N-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Пионерское сельское поселение
61627476106с Калиновкасело

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