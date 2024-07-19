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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1151Кобыльское (Погост Никола-Кобыльский, Кобыльск), с. каз.при р. Воже.161640129137Церковь православная 1.
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Кобыльское с., Кобыльский погост. тожъ1940при р. Воже6021321442742187МакеевоЦерк. кам., цер.-пр. школа, кам. смеш., каз. вин. лав. баз. ежен. ярм. 15 сент. 1 день, богад. кам. дух. вед., церк. постр. в 1814 г
Усадьба церков. причта с Кобыльскаго1941—13122542187Макеево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
328925Калиновкасело54°36'с.ш.39°05'в.д.N-37-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627476106с Калиновкасело