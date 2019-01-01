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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2764Онохина, дер.при рч. Мостовой.4083124428430Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
831. Онохина, деревня бывшая государственная, при речке Мостовой, дворов 144, жителей 809, часовня, торжок 24-го июня.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
6) с. Онохинское на р.Талице, прав. церк., земск. шк., распланированоОнохинское общество213560579Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские4020
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37736Анохинскоесело57°12'с.ш.62°42'в.д.O-41-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65711000531с Анохинскоесело