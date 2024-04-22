село Марьино, село Марьино, Полтавська область (на 2018) — Familio

Марьино

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Богодуховский уезд
709Марьнинское (Писаревка), с. вл.при р. Мерле.552966198224Церковь православная 1. Ярмарок 3. Заводов 2: винокуренный и селитрянный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Колонтаевская волость
140. Марьинское (Писаревка), село бывшее владельческое, при речке Мерле, дворов 83, жителей 410, церковь православная, лавка, сукновальня, кирпич. и свеклосахар. зз.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18468Мар'їнеселор-н Котелевськийсільрада Малорублівська
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