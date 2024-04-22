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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
709Марьнинское (Писаревка), с. вл.при р. Мерле.552966198224Церковь православная 1. Ярмарок 3. Заводов 2: винокуренный и селитрянный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
140. Марьинское (Писаревка), село бывшее владельческое, при речке Мерле, дворов 83, жителей 410, церковь православная, лавка, сукновальня, кирпич. и свеклосахар. зз.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18468Мар'їнеселор-н Котелевськийсільрада Малорублівська