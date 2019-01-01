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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Язвищи, Вшельской волости, Лужского уезда, И. Ивановым. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Язвище, Вшельской волости, Лужского уезда, Ф. Ивановым. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
По прошению крестьянина д. Язвищи Вшельской волости Лужского уезда Михаила Ильина о снятии ареста с его земли в пустошах Гора и Бели. 1903 г. // Центральный государственн Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Язвищи д.935 стан3347 участок27посад Сольцы, Псковской губернии
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312954Язвищидеревня58°10'00"29°50'00"O-35-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49638422461д Язвищидеревня