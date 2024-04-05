хутор Найденово, Добринская волость, 2-й Донской округ (на 1915) — Familio

Найденово

Добринская волость, 2-й Донской округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Голубинская станица
2769Найденовский хутор, Голубинской станицы, при балке Найденовой17111358474488020
2-й Донской округ, Добринская волость
2770Найденовский поселок, Добринской волости, при балке Найденовск.-Лог63640453909340

Мы используем куки для улучшения работы сайта.