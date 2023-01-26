деревня Черемша, Первоуральск, Свердловская область (на 2019) — Familio

Черемша

Первоуральск, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2172Черемша, дер.при рч. Черемше.651257265296Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Билимбаевская волость
399. Черемша, деревня бывшая владельческая, при речке Черемше, дворов 59, жителей 360, часовня, лавка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Билимбаевская волость
5) д. Черемшанка, на р. Черемше, зем. шк., распл.Черемшанское общество74225237Бывшие горнозаводскиеПравославные Русские 6512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Первоуральск
89755Черемшадеревня56°54'с.ш.59°40'в.д.O-40-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Первоуральск
65753000146д Черемшадеревня

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