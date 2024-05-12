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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
649Глотово (Богородицкое), с. вл.при рч. Курье.411623199178Церковь православная 1. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
171. Глотово (Богородицкое), село бывшее владельческое, при речке Курке, дворов 47, жителей 278, церковь православная
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Глотово (село) (деревня)0.5Ольгино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
292147Глотовосело53°14'с.ш.35°32'в.д.N-36-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54620405106с Глотовосело