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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
204. Сорочино, село бывшее владельческое, при озере Черствяте, дворов 11, жителей 80, церковь православная
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
49СорочинодеревняколодецАпанасковичского, православногоБикульничскому сельскому обществу16
50СорочиноимениеРатенец, озероАпанасковичского, православногоМ. Никольской, вдове священника, прав.1
51СорочинохуторколодецАпанасковичского, православногоМ. Никольской, вдове священника, прав.1
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Сорочино224
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Сорочино96