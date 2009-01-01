деревня Сорочино, Ушачский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Сорочино

Ушачский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Черствятская волость
204. Сорочино, село бывшее владельческое, при озере Черствяте, дворов 11, жителей 80, церковь православная

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Черствятская волость
49СорочинодеревняколодецАпанасковичского, православногоБикульничскому сельскому обществу16
50СорочиноимениеРатенец, озероАпанасковичского, православногоМ. Никольской, вдове священника, прав.1
51СорочинохуторколодецАпанасковичского, православногоМ. Никольской, вдове священника, прав.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Ушачский район, Сорочинский сельсовет
д Сорочино224

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Ушачский район, Сорочинский сельсовет
д. Сорочино96

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