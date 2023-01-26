деревня Чепурновка, Толкаевская волость, Бугурусланский уезд (на 1910) — Familio

Чепурновка

Толкаевская волость, Бугурусланский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Толкаевская волость
Д. Чепурновка. Б. помещ. Рус. Прав.2928Р. М. Кинельчик132352271015

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