деревня Новый Болецк, Городокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Новый Болецк

Городокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Городокский уезд, Болецкая волость
58. Болецк, деревня бывшая государственная, дворов 2, жителей 12, волостное правление (уездный город в 10 верстах). В 4 верстах — погост Болецк, церковь православная, 3 я Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Городокский уезд, Болецкая волость
деревня Болецк303133471358933119312462437

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Городокский уезд, Болецкая волость
92Болецк, с волостным правлениемпогостБолецк, озероБолецкого, православногопричту церкви6

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Городокский район, Стодолищенский сельсовет
д Новый Болецк130

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Городокский район, Стодолищенский сельсовет
д. Новый Болецк80

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