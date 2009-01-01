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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
58. Болецк, деревня бывшая государственная, дворов 2, жителей 12, волостное правление (уездный город в 10 верстах). В 4 верстах — погост Болецк, церковь православная, 3 я Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Болецк303133471358933119312462437
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
92Болецк, с волостным правлениемпогостБолецк, озероБолецкого, православногопричту церкви6
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Новый Болецк130
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Новый Болецк80