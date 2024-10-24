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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о кр-нине Нижегородской губ. Сергачского уезда Семеновской вол. д. Семеновской Феграддине Согреддинове, обвиняемом в употреблении неклейменных аршинов. 1908 г. // Го Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4410Семеновская, д. каз.при р. Пьяне.1016143615597Мечетей 2. Сельское управление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
631. Семеновская, деревня бывшая государственная, при речке Пьяне, дворов 232, жителей 1705, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 2 мечети, школа, 3 ветряных Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Семеновская2481928841064398139637944—
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
д. Семеновское19031212—
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Семеновка дер.409Семеновский2510Уразовка—510176
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
19836Семеновкасело55°27'45°35'N-38-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснооктябрьский муниципальный район, Сельское поселение Семеновский сельсовет
22636436101с Семеновкасело