село Семеновка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Семеновка

Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о кр-нине Нижегородской губ. Сергачского уезда Семеновской вол. д. Семеновской Феграддине Согреддинове, обвиняемом в употреблении неклейменных аршинов. 1908 г. // Го Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Сергачский уезд
4410Семеновская, д. каз.при р. Пьяне.1016143615597Мечетей 2. Сельское управление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Семеновская волость
631. Семеновская, деревня бывшая государственная, при речке Пьяне, дворов 232, жителей 1705, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 2 мечети, школа, 3 ветряных Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Семеновская волость
деревня Семеновская2481928841064398139637944

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Сергачский уезд, Семеновская волость
д. Семеновское19031212

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Уразовская волость
Семеновка дер.409Семеновский2510Уразовка510176

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Краснооктябрьский район
19836Семеновкасело55°27'45°35'N-38-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснооктябрьский муниципальный район, Сельское поселение Семеновский сельсовет
22636436101с Семеновкасело

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