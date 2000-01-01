хутор Чибисов, Валуйский уезд, Воронежская губерния (на 1859) — Familio

Чибисов

Валуйский уезд, Воронежская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Валуйский уезд
1087Ульяновский (Ульянов, Чибисов, Чибесов), хут. каз.при колодце.394543339

Список населённых мест Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Казанская волость
Ульяновский (Чибисов)7790хуторАстаховскаго536

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