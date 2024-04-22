село Тельчье, село Тельчье, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Тельчье

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3623Тельча, Тулки, Тельчье), с. вл.при колодцах.18½1727232240Церковь православная 1. Почтовая станция. Завод кирпичный. Маслобойня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мценский уезд, Тельчинская волость
1064. Тельча (Тулки), село бывшее владельческое, дворов 64, жителей 477, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, лавка, постоялый двор

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Тельчинская волость
Тельчи (село)18Город Мценск

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Мценский уезд, Тельчинская волость
село Тельча

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
64180Тельчьесело53°22'с.ш.36°20'в.д.N-37-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Тельченское сельское поселение
54636431101с Тельчьесело
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