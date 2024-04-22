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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3623Тельча, Тулки, Тельчье), с. вл.при колодцах.18½1727232240Церковь православная 1. Почтовая станция. Завод кирпичный. Маслобойня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1064. Тельча (Тулки), село бывшее владельческое, дворов 64, жителей 477, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, лавка, постоялый двор
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Тельчи (село)18Город Мценск
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Тельча
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64180Тельчьесело53°22'с.ш.36°20'в.д.N-37-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54636431101с Тельчьесело