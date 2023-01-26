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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3454Богородицкое (Хрянино Болото, Хлонова), с. вл.при р. Оптухе.541577214208Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1023. Богородицкое (Кологривово), село бывшее владельческое, при речке Оптухе, дворов 91, жителей 621, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православ Показать все
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Богородицкой 1-е и 2-е общество (село)15Почтовое отделение Долгое
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Богородицкое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291272Богородицкоедеревня52°49'с.ш.36°23'в.д.N-37-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54652416111д Богородицкоедеревня