деревня Гульбине, Prodes pagasts, Augšdaugavas novads (на 2019) — Familio

Гульбине

Prodes pagasts, Augšdaugavas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Иллукстский уезд, Волость Гульбен
Гульбен38311278454551349700сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Augšdaugavas novads, Prodes pagasts
Guļbineagrāk Daugavpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=968

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