деревня Чернещино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Чернещино

Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Крестецкий уезд
Д. Чернещина2Елиз. и Вар. Фед. Бутеневы и малолетняя племянница их Анна Яков. Воропай208

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Тимофеевская волость
731. Черневшина, деревня бывшая владельческая, дворов 10, жителей 40, часовня, торжок 9 августа.

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Тимофеевская волость
136Чернешино (Чернещиво) (дер.)3-го стана, 4-го зем. уч.Пеховского11123836741985земледелиеЧасовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Крестецкий район
314913Чернещинодеревня58°19'00"32°46'00"O-36-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Ручьевское сельское поселение
49614404191д Чернещинодеревня

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