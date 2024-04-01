деревня Морозово, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Морозово

Шарангский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Вятской губернии 1926 года

НазваниеСельсоветРод н/пкм до ВИКХозяйств крест. типаПрочихВсего хозяйствМужчинЖенщинОбоего полаУдмурт.Татар.Мари.Перм.Прочих
Вятская губерния, Яранский уезд, Шарангская волость
54Морозово, Морозовский.Шарангскийдер. 4.5311328195176

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Шарангский район
102004Морозоводеревня57°11'46°29'O-38-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Шарангский муниципальный район, Сельское поселение Черномужский сельсовет
22656432131д Морозоводеревня

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