посёлок при станции Ареда, посёлок при станции Ареда, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Ареда

Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Чернышевский район
27267Аредапос.ст.52°20'116°52'N-50-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Чернышевский муниципальный район, Комсомольское сельское поселение
76648432106п.ст Аредапоселок при станции (поселок станции)
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