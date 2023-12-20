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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе двух наделов земли крестьянином д. Власьево Несвойской вол. Вологодского уезда А. Барановым. 1880 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Де Показать все
Дело о разрешении постройки кожевенного завода крестьянину д. Власьева Несвойской волости Вологодского уезда В. Кувтыреву. 1893 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Власьева Несвойской волости Вологодского уезда Макарова на приговор земского начальника по обвинению крестьянина Куфтьерева в покушении на Показать все
Дело по прошению крестьянки д. Власьево Несвойской волости Вологодского уезда Марии Николаевой о вводе ее во владение землей. 1865–1869 гг. // Гос. архив Вологодской обла Показать все
Дело по прошению крестьянина Несвойской волости дер. Власьевой Михаила Алексеева о причислении его к вологодскому мещанскому обществу. 1895 г. // Гос. архив Вологодской о Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Верхневологодской церкви. Список Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
684Власьево, д. вл.при рч. Пажебе.209194360
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
87ВласьевоАнисовское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи2020194936
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Власьево104653деревняРусские20494695
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Власьево 3311деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.2020
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245313Власьеводеревня59°21'с.ш.39°35'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440208д Власьеводеревня