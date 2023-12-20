деревня Власьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Власьево

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе двух наделов земли крестьянином д. Власьево Несвойской вол. Вологодского уезда А. Барановым. 1880 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Де Показать все
Дело о разрешении постройки кожевенного завода крестьянину д. Власьева Несвойской волости Вологодского уезда В. Кувтыреву. 1893 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Власьева Несвойской волости Вологодского уезда Макарова на приговор земского начальника по обвинению крестьянина Куфтьерева в покушении на Показать все
Дело по прошению крестьянки д. Власьево Несвойской волости Вологодского уезда Марии Николаевой о вводе ее во владение землей. 1865–1869 гг. // Гос. архив Вологодской обла Показать все
Дело по прошению крестьянина Несвойской волости дер. Власьевой Михаила Алексеева о причислении его к вологодскому мещанскому обществу. 1895 г. // Гос. архив Вологодской о Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Верхневологодской церкви. Список Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
684Власьево, д. вл.при рч. Пажебе.209194360

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Несвойская волость
87ВласьевоАнисовское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи2020194936

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Кубино-Озерская волость
Власьево104653деревняРусские20494695

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Несвойский сельсовет
Власьево 3311деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.2020

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
245313Власьеводеревня59°21'с.ш.39°35'в.д.O-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение
19620440208д Власьеводеревня

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