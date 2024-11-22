деревня Грибовщина, Ошмянский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Грибовщина

Ошмянский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Куцевичская волость
Грибовщина, выс. (Щенсновича), жит. 3 (1 м. 2 ж.), дес. ½, у. гор. 4 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Солы 21 в.
Грибовщизна, д., жит. 48 (24 м. 24 ж.), дес. 70, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ошмянский район, Новоселковский сельсовет
д Грибовщина37

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ошмянский район, Новоселковский сельсовет
д. Грибовщина6

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