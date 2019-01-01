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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
52Семеновская (Тагаевская), д. вл.при р. Павловке.817118686
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Семеновское, Тагаевское Качево дер.6022при реке Павловке3489761659—9РязаньВодян. медьница
Д. Семеновская двор. Авдонкина вл. ус.6023при реке Павловке—83119—9Рязань
Д. Семеновская купца Рудакова владельческая усадьба с мельницей6024при реке Павловке—4159—9Троицк. слобода
Д. Семеновская, куп. Шестова вл. ус.6025при реке Павловке—3369—9Троицк. слобода
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1130Семено-Оленинскоедеревня54°34'с.ш.39°39'в.д.N-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634495146д Семено-Оленинскоедеревня