деревня Семено-Оленинское, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Семено-Оленинское

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
52Семеновская (Тагаевская), д. вл.при р. Павловке.817118686

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Троицкая волость
Семеновское, Тагаевское Качево дер.6022при реке Павловке34897616599РязаньВодян. медьница
Д. Семеновская двор. Авдонкина вл. ус.6023при реке Павловке831199Рязань
Д. Семеновская купца Рудакова владельческая усадьба с мельницей6024при реке Павловке41599Троицк. слобода
Д. Семеновская, куп. Шестова вл. ус.6025при реке Павловке33699Троицк. слобода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
1130Семено-Оленинскоедеревня54°34'с.ш.39°39'в.д.N-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Семеновское сельское поселение
61634495146д Семено-Оленинскоедеревня

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