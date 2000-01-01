деревня Надеждина-Луганганская, деревня Надеждина-Луганганская, Луганская волость, Бахмутский уезд (на 1911) — Familio

Надеждина-Луганганская

Луганская волость, Бахмутский уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
707Надеждина-Луганганская, д. вл.при рч. Лугане.24352124

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Бахмутский уезд, Луганская волость
5. № по учету земель: 1463.Надеждо-Луганская (Шарковка)бывшие помещичьи6171835
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