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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
703Поминово, д. каз.при колодце.101341227241Волостное и сельское правления.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
328. Поминова, село бывшее государственное, при реке Цне, дворов 93, жителей 539, волостное правление (уездный город в 10 верстах), 2 церкви православных, богадельня, шко Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Поминово581992232148643834548893145
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Поминово дер.796при р. Цне10232935067912610—волостн. правл.церк.-пр. шк., ручн. ткацк. фабр. волостн. правл. и почтов. ящик фабрич. пром. 1 наночн. произв. и 1 красильное заведение