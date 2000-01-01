деревня Поминово, Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Поминово

Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Егорьевский уезд
703Поминово, д. каз.при колодце.101341227241Волостное и сельское правления.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Поминовская волость
328. Поминова, село бывшее государственное, при реке Цне, дворов 93, жителей 539, волостное правление (уездный город в 10 верстах), 2 церкви православных, богадельня, шко Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Поминовская волость
село Поминово581992232148643834548893145

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Поминовская волость
Поминово дер.796при р. Цне10232935067912610волостн. правл.церк.-пр. шк., ручн. ткацк. фабр. волостн. правл. и почтов. ящик фабрич. пром. 1 наночн. произв. и 1 красильное заведение

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