деревня Чеваксино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Чеваксино

Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4180Чекаксино, д. вл.при р. Сусле.1125951415

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Аксентьевская волость
4325ЧевиксиноЧеваксинск.Петро ПавловскийСычева1009103128
44ЧевиксиноКулаков. 1-еПетро ПавловскийБерезкина1009379

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Устькубинский район, Сусельский сельсовет
Чевакино 5829деревняЗимнее: 1 км. Летнее: 1 км.Зимнее: 66 км. Летнее: 66 км.Зимнее: 119 км. Летнее: 119 км.1212

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кирилловский район
274334Чеваксинодеревня60°01'с.ш.38°59'в.д.P-37-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кирилловский муниципальный район, Николоторжское сельское поселение
19628452501д Чеваксинодеревня

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