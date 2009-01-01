агрогородок Порплище, Докшицкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Порплище

Докшицкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Вилейский уезд, Порплищская волость
92. Порплище, село бывшее владельческое, дворов 9, жителей 97, волостное правление (уездный город в 84 верстах), церковь православная, корчма

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Вилейский уезд, Порплищская волость
село Порилище41343363228614601426288687

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Порплищская волость
Порплище, с., жит. 364 (474 м. 190 ж.), дес. 863, у. гор. 70 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Березвечь 18 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Докшицкий район, Порплищенский сельсовет
аг Порплище688

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Докшицкий район, Порплищенский сельсовет
аг. Порплище268

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