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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
92. Порплище, село бывшее владельческое, дворов 9, жителей 97, волостное правление (уездный город в 84 верстах), церковь православная, корчма
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Порилище41343363228614601426288687
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Порплище, с., жит. 364 (474 м. 190 ж.), дес. 863, у. гор. 70 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Березвечь 18 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
аг Порплище688
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Порплище268