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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Анучино Тоузаковской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3642.
Косолапов Андрей Петрович, отставной унтер-офицер из крестьян с. Анучино Тоузаковской волости. 1910–1911 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 266 Показать все
Косолапов Михаил Григорьевич, отставной канонир из крестьян с. Анучино Тоузаковской волости. 1910–1911 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 267.
Косолапов Михаил Григорьевич, отставной канонир из крестьян с. Анучино Тоузаковской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 268.
Синев Леонтий Никифорович, отставной рядовой с. Анучино Тоузаковской волости. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 513.
Толманов Петр Николаевич, отставной унтер-офицер с. Анучино Тоузаковской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 565.
Трошин Андрей Иванович, отставной стрелок с. Анучино Тоузаковской волости. 1910 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 572.
Трошин Андрей Иванович, отставной стрелок с. Анучино Тоузаковской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 573.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
979Анучино, с. вл.при ручье.354089287215Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Анучино и Д. Танеевка12Дети Андр. Ник. Арапова42736125
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
592. Анучино, село бывшее владельческое, при речке Иссе, дворов 101, жителей 685, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48066Анучиносело53°45'44°57'N-38-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56643440106с Анучиносело