деревня Глушково, деревня Глушково, Шумячский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Глушково

Шумячский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Шумячская волость
4Село Глушковобольшом Хотимском трактер. ШумячкеГлушковск. с. о289391Глушковск пр. 15645
27Дер. Глушковобольш. Хотимском тр. р. ШумячкеГлушковск. с. о. 32112103Глушковского пр. 15045
36Фол. Глушковопроселоч. в г. Рославльр. Шумячкедв. М. М. Эдельман, прав. 132Глушковск. пр. 15045

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Шумячский район
216981Глушководеревня53°47'00"32°24'00"N-36-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Шумячский муниципальный район, Понятовское сельское поселение
66656425111д Глушководеревня
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