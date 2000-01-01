деревня Малые Щитники, деревня Малые Щитники, Лыщицкая волость, Брестский уезд (на 1905) — Familio

Малые Щитники

Лыщицкая волость, Брестский уезд (на 1905)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Лыщицкая волость
118. Малые Щытники, село бывшее владельческое, при речке Сорока, дворов 18, жителей 272, церковь православная

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Лыщицкая волость
Малые-ЩитникиСело27233284Брест
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