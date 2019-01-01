Где упоминается данное место

Сельскохозяйственная перепись с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3555.

Голованов Фрол Кузьмич, старший унтер-офицер из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 95.

Денисов Иван Иванович, отставной нижний чин из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 138.

Жаров Дмитрий Кузьмич, отставной рядовой из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 173.

Жаров Сергей Васильевич, отставной рядовой из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 174.

Зайцев Егор Дмитриевич, отставной рядовой из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 186.

Кормишов Михаил Дмитриевич, отставной нижний чин из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 25 Показать все

Королев Степан Васильевич, отставной рядовой из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913–1915 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело Показать все

Новожилов Василий Луппович, отставной рядовой с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913–1914 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 418.

Суханова Пелагея Ильинична, вдовая солдатка с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 540.

Хрулев Антон Дмитриевич, отставной рядовой с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 613.