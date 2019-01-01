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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3555.
Голованов Фрол Кузьмич, старший унтер-офицер из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 95.
Денисов Иван Иванович, отставной нижний чин из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 138.
Жаров Дмитрий Кузьмич, отставной рядовой из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 173.
Жаров Сергей Васильевич, отставной рядовой из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 174.
Зайцев Егор Дмитриевич, отставной рядовой из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 186.
Кормишов Михаил Дмитриевич, отставной нижний чин из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 25 Показать все
Королев Степан Васильевич, отставной рядовой из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913–1915 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело Показать все
Новожилов Василий Луппович, отставной рядовой с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913–1914 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 418.
Суханова Пелагея Ильинична, вдовая солдатка с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 540.
Хрулев Антон Дмитриевич, отставной рядовой с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 613.
Шлыкин Степан Михайлович, отставной рядовой с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 648.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1054Старая Кутля (Никольское, Степное Левино), с. вл.при р. Суре и руч. Кутле.45768264275Церковь православная 1. Училище. Пристань.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
565. Ст. Кутля (Никольское), село бывшее владельческое, при речке Кутле, дворов 274, жителей 1389, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47585Старая Кутлясело53°39'45°20'N-38-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56643425131с Старая Кутлясело