село Старая Кутля, село Старая Кутля, Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Старая Кутля

Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3555.
Голованов Фрол Кузьмич, старший унтер-офицер из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 95.
Денисов Иван Иванович, отставной нижний чин из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 138.
Жаров Дмитрий Кузьмич, отставной рядовой из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 173.
Жаров Сергей Васильевич, отставной рядовой из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 174.
Зайцев Егор Дмитриевич, отставной рядовой из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 186.
Кормишов Михаил Дмитриевич, отставной нижний чин из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 25 Показать все
Королев Степан Васильевич, отставной рядовой из крестьян с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913–1915 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело Показать все
Новожилов Василий Луппович, отставной рядовой с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913–1914 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 418.
Суханова Пелагея Ильинична, вдовая солдатка с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 540.
Хрулев Антон Дмитриевич, отставной рядовой с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 613.
Шлыкин Степан Михайлович, отставной рядовой с. Старая Кутля Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 648.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1054Старая Кутля (Никольское, Степное Левино), с. вл.при р. Суре и руч. Кутле.45768264275Церковь православная 1. Училище. Пристань.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Ново-Кутлинская волость
565. Ст. Кутля (Никольское), село бывшее владельческое, при речке Кутле, дворов 274, жителей 1389, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лунинский район
47585Старая Кутлясело53°39'45°20'N-38-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лунинский муниципальный район, Сельское поселение Лунинский сельсовет
56643425131с Старая Кутлясело
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