деревня Ситница, Лунинецкий район, Брестская область (на 2021) — Familio

Ситница

Лунинецкий район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Мозырский уезд
Ситница44Кн. Витгенштейн72210348

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Ленинская волость
Ситница, деревня46067429915825

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Лунинецкий район, Микашевический горсовет
д Ситница564

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Лунинецкий район, Синкевичский сельсовет
д. Ситница313

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