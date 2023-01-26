деревня Палюдовичи, Полоцкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Палюдовичи

Полоцкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Начская волость
179. Полюдовичи, село бывшее владельческое, при реке Наче, дворов 15, жителей 112, церковь православная

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Начская волость
26ПолюдовичидеревняНача, река, колодецНачского, православногоПолюдовичскому сельскому обществу17
90ПолюдовичифольварокНача, рекаЗагатского, римско-католическогоБлюмам, крест. , кат.1
96ПолюдовичиимениеНача, рекаЗагатского, римско-католическогоРождественской, двор. , кат.1
98ПолюдовичиусадьбаНача, рекаЗагатского, римско-католическогоРождественской, двор. , кат.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Полоцкий район, Островщинский сельсовет
д Палюдовичи40

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Полоцкий район, Островщинский сельсовет
д. Палюдовичи50

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