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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
179. Полюдовичи, село бывшее владельческое, при реке Наче, дворов 15, жителей 112, церковь православная
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
26ПолюдовичидеревняНача, река, колодецНачского, православногоПолюдовичскому сельскому обществу17
90ПолюдовичифольварокНача, рекаЗагатского, римско-католическогоБлюмам, крест. , кат.1
96ПолюдовичиимениеНача, рекаЗагатского, римско-католическогоРождественской, двор. , кат.1
98ПолюдовичиусадьбаНача, рекаЗагатского, римско-католическогоРождественской, двор. , кат.1
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Палюдовичи40
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Палюдовичи50