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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о поступлении особого сзноса на выкуп земли от крестьянина д. Некрасово Корбангской вол. Кадниковского уезда Е. Полизухина. 1880 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Дело о выкупе наделов земли крестьянином д. Некрасово Корбангской вол. Кадниковского уезда Н. Т. Полизухиным. 1880 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 578. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Корбангской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4653Некрасово, д. вл.при р. Двинице.4424257481
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
760. Некрасова, деревня бывшая владельческая, при клдц., дворов 36, жителей 198, 3 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4530НекрасовоКосиковск.ГеоргиевскийСорохтиной4045092125
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Некрасово 3916деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 58 км. Летнее: —.Зимнее: 83 км. Летнее: —.4942
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245876Некрасоводеревня59°36'с.ш.40°53'в.д.O-37-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638416236д Некрасоводеревня