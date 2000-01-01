деревня Няо, деревня Няо, Tapa vald, Lääne-Viru maakond (на 2022) — Familio

Няо

Tapa vald, Lääne-Viru maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Эстонии

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Lääne-Viru maakond, Tapa vald
Näo külaküla
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close