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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества водяной коноплянки жителей села Рудкина Гремяченской волости Воронежского уезда Баранниковых Бориса и Ивана Васильевичей. 1905 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Рудкина Гремяченской волости Воронежского уезда Егорова Константина Васильевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
255Рудкино, с. каз.при р. Доне.2726141499515Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
18. Рудкино, село бывшее государственное, при реке Доне, дворов 118, жителей 981, церковь православная, лавка
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Рудкино и х. Новогеоргиевский678селоРудкинск.205112058
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7894Рудкиносело51°26'с.ш.39°02'в.д.M-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20656416111с Рудкиносело