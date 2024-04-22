село Рудкино, село Рудкино, Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Рудкино

Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества водяной коноплянки жителей села Рудкина Гремяченской волости Воронежского уезда Баранниковых Бориса и Ивана Васильевичей. 1905 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Рудкина Гремяченской волости Воронежского уезда Егорова Константина Васильевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
255Рудкино, с. каз.при р. Доне.2726141499515Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Гремяченская волость
18. Рудкино, село бывшее государственное, при реке Доне, дворов 118, жителей 981, церковь православная, лавка

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Гремяченская волость
Рудкино и х. Новогеоргиевский678селоРудкинск.205112058

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Хохольский район
7894Рудкиносело51°26'с.ш.39°02'в.д.M-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Хохольский муниципальный район, Гремяченское сельское поселение
20656416111с Рудкиносело
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