село Шипицыно, Махнёвское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Шипицыно

Махнёвское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
2025Щиницина (Шипицина), сел.при рч. Иске.87199258273Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Топорковская волость
364. Шипицинское (Щппицыпа), село бывшее государственное, при речке Иске, дворов 36, жителей 205, церковь православная, лавка, 3 тржк.: с 8-го по 11-е июля, с 21-го по 23 Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Топорковская волость
25) с. Шипицино, на р. Иске, церк., земск. шк., библ., зем. станц., фельдш. пун., ярм.: 8 июля (2 дня), 21 сент. (1 день) и 6 ноября (2 дня)Шипицинское общество44114109Бывшие государственныеПравославныеРусские9212

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Махневский район , Шипицынский сельсовет
9. Шипицыно, с. 82163184347русские345зыряне2Топорковскойр. Иска32ст. Алапаевск533232325332просел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Алапаевский район
688883Шипицыносело58°16'с.ш.61°40'в.д.O-41-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Махнёвское
65769000296с Шипицыносело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.