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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2025Щиницина (Шипицина), сел.при рч. Иске.87199258273Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
364. Шипицинское (Щппицыпа), село бывшее государственное, при речке Иске, дворов 36, жителей 205, церковь православная, лавка, 3 тржк.: с 8-го по 11-е июля, с 21-го по 23 Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
25) с. Шипицино, на р. Иске, церк., земск. шк., библ., зем. станц., фельдш. пун., ярм.: 8 июля (2 дня), 21 сент. (1 день) и 6 ноября (2 дня)Шипицинское общество44114109Бывшие государственныеПравославныеРусские9212
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
9. Шипицыно, с. 82163184347русские345зыряне2Топорковскойр. Иска32ст. Алапаевск533232325332просел.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688883Шипицыносело58°16'с.ш.61°40'в.д.O-41-064
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65769000296с Шипицыносело