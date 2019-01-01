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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Малый Буртас Мало-Буртасской волости Керенского уезда Каткова А. Е. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дел Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Малый Буртас Мало-Буртасской волости Керенского уезда Колесникова А. Г. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Малый Буртас Мало-Буртасской волости Керенского уезда Лянушкина Е. Ф. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Д Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Малый Буртас Мало-Буртасской волости Керенского уезда Ратникова А. С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Д Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Малый Буртас Мало-Буртасской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3173.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
618Новый малый Буртас, сц. вл.при рч. Буртасе.4712118517545Волостное правление. Мельниц 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
Д. Малый Буртаб16Алекс. Ив. Барышников261—55
Сц. Малый-Буртас с 2 дер.35Алекс. Ник. Астафьев9426182
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
368. М. Буртас, сельцо бывшее владельческое, при речке Буртасе, дворов 167, жителей 1080, волостное правление (уездный город в 47 верстах), церковь православная, 2 лавки, Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Мало-Буртакское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47056Малый Буртассело53°18'43°12'N-38-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56654422116с Малый Буртассело