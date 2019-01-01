село Малый Буртас, село Малый Буртас, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Малый Буртас

Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Малый Буртас Мало-Буртасской волости Керенского уезда Каткова А. Е. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дел Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Малый Буртас Мало-Буртасской волости Керенского уезда Колесникова А. Г. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Малый Буртас Мало-Буртасской волости Керенского уезда Лянушкина Е. Ф. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Д Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Малый Буртас Мало-Буртасской волости Керенского уезда Ратникова А. С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Д Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Малый Буртас Мало-Буртасской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3173.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
618Новый малый Буртас, сц. вл.при рч. Буртасе.4712118517545Волостное правление. Мельниц 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
Д. Малый Буртаб16Алекс. Ив. Барышников26155
Сц. Малый-Буртас с 2 дер.35Алекс. Ник. Астафьев9426182

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Мало-Буртасская волость
368. М. Буртас, сельцо бывшее владельческое, при речке Буртасе, дворов 167, жителей 1080, волостное правление (уездный город в 47 верстах), церковь православная, 2 лавки, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Керенский уезд, Мало-Буртакская волость
село Мало-Буртакское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пачелмский район
47056Малый Буртассело53°18'43°12'N-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пачелмский муниципальный район, Сельское поселение Шейнский сельсовет
56654422116с Малый Буртассело
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