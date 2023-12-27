деревня Жабокрик, деревня Жабокрик, Яреськовская волость, Миргородский уезд (на 1900) — Familio

Жабокрик

Яреськовская волость, Миргородский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
3067Жабокрик, (Жабокрики), д. вл. и казач.при урочище Бочешном.293542147171

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Яреськовская волость
22.0Жабокрики деревняЯреськовское коз63112135363369
22.0Жабокрики деревняФедунское козаков6316250112124207331
22.0Жабокрики деревняФедунское крестьян собственников6312127815
22.0Жабокрики деревняГригорьевское крестьян собственников6313125712
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