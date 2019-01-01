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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
469. Скнятино, деревня бывшая государственная, при реках Волге и Нерли, дворов 107, жителей 623, 3 лавки
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
60Скнятино951¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129884Скнятинодеревня57°06'37°41'O-37-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28622424581д Скнятинодеревня