село Любомировка, село Любомировка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Любомировка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
201Любомирка (Ксаверовка), с. вл.при рч. Висуни.702073265260Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Любомирская волость
81. Любомирка (Ксаверьевка), село бывшее владельческое, при речке Висуне, дворов 96, жителей 462, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Любомирская волость
село Любомирка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд, Любомирская волость
деревня Любомирка при реке Ингульце (сельское общество)1883907101100

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15779Любомирівкаселоцентр сільської радир-н Березнегуватськийсільрада Любомирівська
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