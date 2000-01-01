слобода Юридика, слобода Юридика, Староконстантиновский уезд, Волынская губерния (на 1886) — Familio

Юридика

Староконстантиновский уезд, Волынская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Староконстантиновский уезд, Староконстантиновская волость
1900. Заслучская Юридика, слобода бывшая государственная, при реке Случе, дворов 50, жителей 478, питейный дом, поташн. зав.
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