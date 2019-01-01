деревня Скресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Скресенское

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянок Марии Матвеевны Гусевой д. Скресенской Несвойской волости и Пелагеи Матвеевой д. Мольбищи об утверждении их в правах наследства на имение, ост Показать все
Дело о записи крестьян дер. Скресенской Несвойской волости Гусевых к вологодскому купечеству. 1900 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Дело 6278.
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Верхневологодской церкви. Список Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
447Скресенское, д. каз.при рч. Крутце.1712102930

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Несвойская волость
164. Скресенская, деревня бывшая государственная, дворов 11, жителей 55, крупяной з., пряничн. курень, 3 авк.

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Несвойская волость
8567СкресенскоеГончаровское.Владимирский на Поченгесвободные хлебопашцы186154346

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Кубино-Озерская волость
Скресенское1312319деревняРусские15283563

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Гончаровский сельсовет
Скресенское665деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.1515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247450Скресенскоедеревня59°19'с.ш.39°38'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Майское сельское поселение
19620441466д Скресенскоедеревня

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