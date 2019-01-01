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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянок Марии Матвеевны Гусевой д. Скресенской Несвойской волости и Пелагеи Матвеевой д. Мольбищи об утверждении их в правах наследства на имение, ост Показать все
Дело о записи крестьян дер. Скресенской Несвойской волости Гусевых к вологодскому купечеству. 1900 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Дело 6278.
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Верхневологодской церкви. Список Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
447Скресенское, д. каз.при рч. Крутце.1712102930
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
164. Скресенская, деревня бывшая государственная, дворов 11, жителей 55, крупяной з., пряничн. курень, 3 авк.
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
8567СкресенскоеГончаровское.Владимирский на Поченгесвободные хлебопашцы186154346
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Скресенское1312319деревняРусские15283563
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Скресенское665деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.1515
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247450Скресенскоедеревня59°19'с.ш.39°38'в.д.O-37-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620441466д Скресенскоедеревня