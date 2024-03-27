деревня Айду, деревня Айду, Viljandi vald, Viljandi maakond (на 2022) — Familio

Айду

Viljandi vald, Viljandi maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Лифляндская губерния, Феллинский уезд, Айденская волость
В одноименном селении

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Вильяндиский район, Пайстуский сельсовет
село Айду4235764

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Viljandi maakond, Viljandi vald
Aidu külaküla
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