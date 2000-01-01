урочище Спасопреображенская Ржаницинская пустынь, Шуйский район, Северный край (на 1931) — Familio

Спасопреображенская Ржаницинская пустынь

Шуйский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
урочище
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Враговский сельсовет
Спасо-Преображенский 7285погостЗимнее: 4,5 км. Летнее: 4,5 км.Зимнее: 12 км. Летнее: 12 км.Зимнее: 91 км. Летнее: 99 км.11

Мы используем куки для улучшения работы сайта.