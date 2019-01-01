село Девятино, село Девятино, Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Девятино

Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1183Девятино, с. вл.при рч. Девятине.181827191214Церковь православная 1. Маслобоень 6.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Дмитровский уезд
С. Девятино и Покровское и Д. Власовка24Князь Бор. Дм. Голицын66440127

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Упоройская волость
381. Девятино, село бывшее владельческое, при речке Растороге, дворов 64, жителей 320, церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Дмитровский уезд, Круглинская волость
Девятино (село)16Город Дмитровск

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Дмитровский район
62877Девятиносело52°24'с.ш.35°01'в.д.N-36-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Дмитровский муниципальный район, Берёзовское сельское поселение
54612404101с Девятиносело
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