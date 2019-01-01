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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1183Девятино, с. вл.при рч. Девятине.181827191214Церковь православная 1. Маслобоень 6.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Дмитровский уезд
С. Девятино и Покровское и Д. Власовка24Князь Бор. Дм. Голицын66440127
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
381. Девятино, село бывшее владельческое, при речке Растороге, дворов 64, жителей 320, церковь православная, школа, лавка
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Девятино (село)16Город Дмитровск
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62877Девятиносело52°24'с.ш.35°01'в.д.N-36-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54612404101с Девятиносело