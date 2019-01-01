село Иванырс, село Иванырс, Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Иванырс

Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Иванырс Чертеимской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2800.
По обвинению гражданина с. Иванырса Чертеимской волости Городищенского уезда Лукашева И. Т. в дискредитировании Советской власти. 1918–1919 гг. // Гос. архив Пензенской о Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
270Иванырс (Богородское), с. каз.при рч. Иванырсе.5050162567697Церковь православная 1. Завод поташные.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Чертеимская волость
170. Иванырс (Богородское), село бывшее государственное, при речке Иванырсе, дворов 191, жителей 1503, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лунинский район
47155Иванырссело53°33'45°18'N-38-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лунинский муниципальный район, Сельское поселение Иванырсинский сельсовет
56643416101с Иванырссело
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