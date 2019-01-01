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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Иванырс Чертеимской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2800.
По обвинению гражданина с. Иванырса Чертеимской волости Городищенского уезда Лукашева И. Т. в дискредитировании Советской власти. 1918–1919 гг. // Гос. архив Пензенской о Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
270Иванырс (Богородское), с. каз.при рч. Иванырсе.5050162567697Церковь православная 1. Завод поташные.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
170. Иванырс (Богородское), село бывшее государственное, при речке Иванырсе, дворов 191, жителей 1503, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47155Иванырссело53°33'45°18'N-38-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56643416101с Иванырссело