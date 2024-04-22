село Аргуново, село Аргуново, Покровский уезд, Владимирская губерния (на 1913) — Familio

Аргуново

Покровский уезд, Владимирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Владимирской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4527Аргуново, с. вл.при р. Киржаче.1723102935Церковь православная 1. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Покровский уезд
С. Агруново и Сц. Старово, с 8 деревнями18Елиз. Степ. Муханова771 / 51516218 / 521

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Покровский уезд, Аргуновская волость
7. Аргуново, погост, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, баз.: 9-го мая, 29-го июня, 20-го июля, в 10-ю пятн. и 6-го дек., трактир

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Аргуновская волость
4815Аргувово село39169619

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Покровский уезд, Аргуновская волость
село Аргуново
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