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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4527Аргуново, с. вл.при р. Киржаче.1723102935Церковь православная 1. Базар.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Покровский уезд
С. Агруново и Сц. Старово, с 8 деревнями18Елиз. Степ. Муханова771 / 51516218 / 521
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
7. Аргуново, погост, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, баз.: 9-го мая, 29-го июня, 20-го июля, в 10-ю пятн. и 6-го дек., трактир
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4815Аргувово село39169619
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Аргуново