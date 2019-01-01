село Кашаевка, село Кашаевка, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Кашаевка

Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Кашаевка Архангельской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3111.
По обвинению граждан с. Кашаевка Архангельской волости Никиту Аверьянова, Асташкина Михаила, Александрова, Садомова Якова, Антонова, Дадаева и др. 1921 г. // Гос. архив П Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
С. Никольское, Кашаевка тож и С. Никольское, Шичкилей тож22Князь Никол. Алекс. Енгалычев18645
С. Никольское, Кашаевка тож и С. Никольское, Шичкилей тож22Князь Никол. Алекс. Енгалычев18645

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Архангельская волость
337. Кашаевка (Никольское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Шишкелее, дворов 151, жителей 1031, церковь православная, школа, 9 постоялых дворов

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пачелмский район
46862Кашаевкасело53°28'43°01'N-38-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пачелмский муниципальный район, Сельское поселение Черкасский сельсовет
56654416111с Кашаевкасело
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