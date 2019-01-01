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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Кашаевка Архангельской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3111.
По обвинению граждан с. Кашаевка Архангельской волости Никиту Аверьянова, Асташкина Михаила, Александрова, Садомова Якова, Антонова, Дадаева и др. 1921 г. // Гос. архив П Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
С. Никольское, Кашаевка тож и С. Никольское, Шичкилей тож22Князь Никол. Алекс. Енгалычев186—45
С. Никольское, Кашаевка тож и С. Никольское, Шичкилей тож22Князь Никол. Алекс. Енгалычев186—45
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
337. Кашаевка (Никольское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Шишкелее, дворов 151, жителей 1031, церковь православная, школа, 9 постоялых дворов
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46862Кашаевкасело53°28'43°01'N-38-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56654416111с Кашаевкасело